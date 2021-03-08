В Международный женский день Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 Марта. Украинский президент подчеркнул, что сегодня – праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью.

Президент Украины подчеркнул, что в этот день важно бороться с ложным стереотипом, что женщины – это "слабый пол".

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Как сказал Зеленский, наши женщины и девушки защищают Украину на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, совершают научные открытия, покоряют горные вершины. По мнению президента, женщины – "прекрасные, умные, мудрые, талантливые и целеустремленные, но точно не слабые".

Они одинаково успешны в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты. Ну а мы придерживаем вам дверь, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабые. А потому, что таким образом мы становимся немножечко лучше,

– написал украинский лидер.

Он пожелал женщинам быть любимыми и счастливыми все 365 дней, а не только 8 Марта.

"И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной. Без вас мы просто биологические создания. С вами – люди и личности. Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, изменяйте мир и оставайтесь при этом такими же прекрасными", – резюмировал Зеленский.

Что стоит знать о 8 Марта

Международный женский день отмечают в мире 8 марта. Правда, в постсоветских странах этот праздник фактически потерял свой первоначальный смысл. Под влиянием советской пропаганды 8 Марта воспринимают как эквивалент Дню матери.

Под влиянием советской пропаганды 8 Марта воспринимают как эквивалент Дню матери. На самом же деле в этот день женщины должны были выходить на демонстрации и устраивать митинги, чтобы обращать внимание общественности на свои проблемы.

и устраивать митинги, чтобы обращать внимание общественности на свои проблемы. После распада СССР Международный женский день отмечают в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, России, Украине и Беларуси.



Мифы о 8 Марта / инфографика 24 канала