Президент Владимир Зеленский 4 марта вывел Михаила Саакашвили из Координационного совета по градостроительству. Вместо него теперь будет другой чиновник.

Да, Зеленский подписал соответствующий указ. Он уже вступил в силу.

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Кого ввели в Координационный совет

Вместо Саакашвили в Координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства ввели Гиорги Цхакая – эксперта Исполнительного комитета реформ. Отметили, что чиновник был назначен по соглашению сторон.

Причины кадровых изменений пока неизвестны.

Назначение Саакашвили Зеленским: что известно

Зеленский 7 мая 2020 года назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.

Саакашвили в свою очередь пообещал революционную реформу таможни.

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