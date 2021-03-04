Зеленский исключил Саакашвили из совета по градостроительству
Президент Владимир Зеленский 4 марта вывел Михаила Саакашвили из Координационного совета по градостроительству. Вместо него теперь будет другой чиновник.
Источник:указ президента
Да, Зеленский подписал соответствующий указ. Он уже вступил в силу.
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Кого ввели в Координационный совет
Вместо Саакашвили в Координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства ввели Гиорги Цхакая – эксперта Исполнительного комитета реформ. Отметили, что чиновник был назначен по соглашению сторон.
Причины кадровых изменений пока неизвестны.
Назначение Саакашвили Зеленским: что известно
- Зеленский 7 мая 2020 года назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.
- Саакашвили в свою очередь пообещал революционную реформу таможни.
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