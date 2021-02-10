Президент Владимир Зеленский якобы хочет, чтобы спикером Верховной Рады был действующий вице-спикер Руслан Стефанчук. Однако сейчас главой парламента является Дмитрий Разумков.

Стефанчук якобы приемлемая кандидатура, но ему не хватает медийности.

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Почему Зеленский хочет заменить Разумкова

Президент якобы хочет заменить Разумкова из-за его самостоятельности. Спикер имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса Президента. На Банковой такие шаги якобы оценивают неодобрительно.

В окружении Зеленского признаются, что президент был бы не прочь подсадить Стефанчука на ступень выше в парламенте, однако эта ступень занята.

Заменят ли Разумкова

Сейчас этот вопрос не будут рассматривать. Дело в том, что тогда нужно публично объяснить, что не так с Разумковым и найти голоса для Стефанчука.

Однако для продвижения Стефанчука якобы создали специальные "тройки", которые занимаются различными сферами. Стефанчук будет их модерировать для формирования образа "государственника".

Что такое "тройки"? По информации СМИ, это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий глава комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ. Они якобы составляют план и пишут законы под программу президента. Мол, есть экономическая "тройка", финансовая, налоговая и тому подобное.

Разумков к работе "троек" вообще не привлечен.

Обратите внимание! Согласно рейтингу в начале февраля, Разумков обогнал Зеленского по уровню доверия. Спикеру доверяют 32% украинцев, а президенту – 26,5%.