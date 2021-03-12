Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не забудет о Крыме. Впрочем, следует выяснить, кто именно создал условия для оккупации полуострова Россией.

12 марта Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем он объяснил последние решения Совета нацбезопасности и обороны, в том числе и Об утверждении Государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма.

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Что сказал Зеленский о Крыме

Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: "Забудьте о том, что Украина забудет о Крыме",

– заявил президент.

Он добавил: "Когда мы говорим о деоккупации, логично разобраться, кто и как создал условия для оккупации.

По словам президента, речь идет не только о 2014 годе, но и о принятии Харьковских соглашений в 2010 году.

Что известно о Харьковских соглашениях

В апреле 2010 года Верховная Рада на 25 лет продлила срок пребывания Черноморского Флота России в Севастополе. За это Москва предоставила Киеву скидку на газ в размере 30%. В 2014 году



11 марта СНБО анонсировал открытие уголовных дел против 236 депутатов, которые голосовали за Харьковские соглашения. Уже 12 марта стало известно, что Служба безопасности Украины В апреле 2010 года Верховная Рада на 25 лет продлила срок пребывания Черноморского Флота России в Севастополе. За это Москва предоставила Киеву скидку на газ в размере 30%. В 2014 году Генпрокуратура открыла уголовное дело из-за злоупотреблений и государственной измены во время подписания соглашений.11 марта СНБО анонсировал открытие уголовных дел против 236 депутатов, которые голосовали за Харьковские соглашения. Уже 12 марта стало известно, что Служба безопасности Украины начинает полномасштабное расследование о госизмене.

Зеленский рассказал о последних решениях СНБО: видео