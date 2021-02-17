Президент Владимир Зеленский пообещал ограничить полномочия скандального Окружного админсуда. Текст одного из законопроектов, которые это предусматривают, уже появился в общем доступе.

Его опубликовали на сайте парламента 17 февраля. Урезать полномочия ОАСК планируют путем исключения из его подсудности ряда дел.

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Речь идет о делах по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.

Важно! Между тем авторы законопроекта №5067 предлагают передать вышеупомянутые дела в подсудность Верховному суду – как суда первой инстанции.

Принятие этого документа имеет целью введение надлежащего высокого уровня судейского рассмотрения дел об обжаловании актов вышеупомянутых органов власти.

Стоит заметить, согласно пояснительной записке, судом апелляционной инстанции по таким делам будет Большая палата Верховного суда.

Что еще предусматривает законопроект

Рассмотрение админдел относительно законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабмина будет осуществлять Верховный суд в составе Кассационного административного суда не менее чем из 5 судей.

То же самое касается админдел относительно законности и соответствия правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти – но уже не менее чем из 3 судей.

Кроме этого, в законопроекти уточняют значение термина "нормативно-правовой акт" для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.

Что известно о других документах

В целом глава государства инициировал 3 законопроекта о сокращении полномочий Окружного админсуда Киева. Их зарегистрировали в парламенте 15 февраля.

► №5068 – изменения в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности инспекторов ведомства.

► №5069 – внесение изменений в статью об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Зеленский ранее заявил, что все недовольны определенными шагами отдельных судей ОАСК. Именно поэтому считает принятие анонсированных законопроектив крайне важным.