Зеленский хочет привлекать иностранные СМИ для рекламы Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские телеканалы должны увеличивать объемы контента, который будет способствовать созданию позитивного имиджа нашей страны в мире. Он подчеркнул, что сейчас этому не уделяют внимания.
Источник:24 канал
Первые шаги очень слабые, – Зеленский
Украинские телеканалы почти не транслируют качественный контент для зарубежных зрителей. Об этом глава государства сказал на форуме "Украина 30".
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Президент рассказал, что встречался с руководителями украинских телевизионных групп.
Мы договаривались, что будем распространять украинскую информацию об Украине. Есть первые шаги. Я считаю, они очень слабые,
– заявил Зеленский.
Он отметил, что украинское телевидение, в частности Суспільне, должно производить контент для массового зрителя.
"Нам нужен контент, особенно на каналах, которые финансируются государством, которые имеют большое покрытие. Этот контент должна видеть вся Украина", – сказал политик.
Реклама на иностранных телеканалах
Зеленский напомнил, что ставил задачу перед министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко относительно рекламы Украины. Он подчеркивал, что для этого необходимо привлекать иностранные телеканалы.
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Тратить таргетированно бюджетные деньги на прямую рекламу Украины, туризма, информации – это мы должны делать,
– подчеркнул президент.
Телевизионные башни на Донбассе
Зеленский также сообщил, что Украина совместно с партнерами из США и Великобритании реализует проект по установке телевизионных башен на линии разграничения на Донбассе.
Через них будут транслировать сигнал украинских телеканалов, в том числе и на оккупированные территории.
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