Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские телеканалы должны увеличивать объемы контента, который будет способствовать созданию позитивного имиджа нашей страны в мире. Он подчеркнул, что сейчас этому не уделяют внимания.

Первые шаги очень слабые, – Зеленский

Украинские телеканалы почти не транслируют качественный контент для зарубежных зрителей. Об этом глава государства сказал на форуме "Украина 30".

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Президент рассказал, что встречался с руководителями украинских телевизионных групп.

Мы договаривались, что будем распространять украинскую информацию об Украине. Есть первые шаги. Я считаю, они очень слабые,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что украинское телевидение, в частности Суспільне, должно производить контент для массового зрителя.

"Нам нужен контент, особенно на каналах, которые финансируются государством, которые имеют большое покрытие. Этот контент должна видеть вся Украина", – сказал политик.

Реклама на иностранных телеканалах

Зеленский напомнил, что ставил задачу перед министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко относительно рекламы Украины. Он подчеркивал, что для этого необходимо привлекать иностранные телеканалы.

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Тратить таргетированно бюджетные деньги на прямую рекламу Украины, туризма, информации – это мы должны делать,

– подчеркнул президент.

Телевизионные башни на Донбассе

Зеленский также сообщил, что Украина совместно с партнерами из США и Великобритании реализует проект по установке телевизионных башен на линии разграничения на Донбассе.

Через них будут транслировать сигнал украинских телеканалов, в том числе и на оккупированные территории.

Обратите внимание! В феврале 2021 года Министерство иностранных дел создало официальный англоязычный сайт Украины. В будущем ресурс планируют запустить еще на нескольких языках.