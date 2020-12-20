Соединенные Штаты Америки не только могли бы принять участие в переговорах в нормандском формате по Донбассу, но и усилить их. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский американскому изданию The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря дал интервью американскому изданию The New York Times. Полный текст беседы 19 декабря опубликовала пресс служба Офиса Президента.

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О войне в Донбассе

"Ситуация страшная, поэтому я говорю справедливо – Донбасс без Украины умирает", – считает Зеленский. На ситуацию же "могут очень существенно повлиять" Соединенные Штаты Америки.

Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандском формате мог бы президент Байден,

– заявил президент Украины.

На это есть как минимум два мощных аргумента:

Байден "хорошо понимает вопрос Украины и России".

Байден обеспокоен вопросом безопасности в Европе.

Поэтому Байден мог бы помочь Украине остановить оккупантов, которые "убивают технологии, образование, медицину", действия которых сопровождаются "экологическими катастрофами, мародерством и распиленными на металл заводами".

О реинтеграции оккупированных территорий

"Говорить просто о финале войны – уже мало", – сказал Зеленский. Он уверен, что Украине "нужна реинтеграция Донбасса". А для этого требуются сильные компании, технологии, безопасность и деньги.

Мы видим свободную экономическую зону на Донбассе, чтобы там были определенные преференции, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть США,

– считает глава Украины.

Поскольку США являются гарантом безопасности в мире и серьезным стратегическим игроком, избранный президент страны Джо Байден мог бы ускорить и конец войны на Донбассе, и начало реинтеграции региона.

О Крыме

Зеленский отметил, что "однозначно не обойтись" без США в вопросе Крыма. Тем более, что вопрос Крыма и его деоккупации не стоят в повестке дня переговоров в нормандском и минском форматах.

Сейчас мы создаем "Крымскую платформу". Конечно, мы хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыму. И США могли бы быть лидером в этом деле,

– заверил Зеленский.

Досадно, но уже 6 лет вопрос Крыма "в воздухе", а Европа и США до сих пор что-то делали только "опционально".