Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский – один из тех, кто присутствовал на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского 25 января. Между парламентарием и главой государства возник разговор. Какие темы нарушал Зеленский – читайте дальше.

Источник: "Радио НВ"

Как рассказал в эфире радиостанции председатель пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко, это не был банкет или какое-то празднование с тостами и тамадой. Это была больше рабочая встреча. Зеленский хотел использовать эту возможность для того, чтобы донести определенные месседжи.

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Детали разговора между Зеленским и Дубинским

По словам Корниенко, один из вопросов встречи касался Дубинского (какой именно – он не уточнил). И Зеленский попросил нардепа прокомментировать или предоставить свою позицию.

Они тогда начали обсуждать, действительно была дискуссия, которая длилась примерно полчаса. Она была очень сдержанной и аргументированной. То есть не было личных обвинений или перехода на личности,

– заметил один из руководителей "слуги народа".

Также он опроверг информацию из СМИ, что Зеленский якобы предлагал Дубинскому покинуть фракцию. Корниенко утверждает, что президент формулировал мысль таким образом, что "если бы я был на вашем месте, я бы..."

"Это о том, когда такой случай и такая ситуация, не стоит ставить всю фракцию под удар и под определенные какие репутационные, дипломатические, возможно, моменты. У нас нет дипломатического общения на эту тему ни с посольством, ни с кем, как в фракции, были отдельные встречи депутатов", – отметил парламентарий.

Он добавляет: Зеленский больше намекал на то, что "это можно было сделать по-нормальному, по-правильному" (речь идет о вероятном исключении Дубинского из фракции из-за введенных против него санкции США).

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Коротко о ситуации вокруг Дубинского