Дубинский был на дне рождения Зеленского: что ему сказал президент
Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский – один из тех, кто присутствовал на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского 25 января. Между парламентарием и главой государства возник разговор. Какие темы нарушал Зеленский – читайте дальше.
Источник: "Радио НВ"
Как рассказал в эфире радиостанции председатель пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко, это не был банкет или какое-то празднование с тостами и тамадой. Это была больше рабочая встреча. Зеленский хотел использовать эту возможность для того, чтобы донести определенные месседжи.
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Детали разговора между Зеленским и Дубинским
По словам Корниенко, один из вопросов встречи касался Дубинского (какой именно – он не уточнил). И Зеленский попросил нардепа прокомментировать или предоставить свою позицию.
Они тогда начали обсуждать, действительно была дискуссия, которая длилась примерно полчаса. Она была очень сдержанной и аргументированной. То есть не было личных обвинений или перехода на личности,
– заметил один из руководителей "слуги народа".
Также он опроверг информацию из СМИ, что Зеленский якобы предлагал Дубинскому покинуть фракцию. Корниенко утверждает, что президент формулировал мысль таким образом, что "если бы я был на вашем месте, я бы..."
"Это о том, когда такой случай и такая ситуация, не стоит ставить всю фракцию под удар и под определенные какие репутационные, дипломатические, возможно, моменты. У нас нет дипломатического общения на эту тему ни с посольством, ни с кем, как в фракции, были отдельные встречи депутатов", – отметил парламентарий.
Он добавляет: Зеленский больше намекал на то, что "это можно было сделать по-нормальному, по-правильному" (речь идет о вероятном исключении Дубинского из фракции из-за введенных против него санкции США).
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Коротко о ситуации вокруг Дубинского
- Министерство финансов США ввело санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины. В частности, это касалось нардепа Александра Дубинского.
- Всех их обвиняют во вмешательстве в выборы президента США и действиях против одного из кандидатов – Джозефа Байдена.
- В "Слуге народа" заверили, что для тщательного расследования СБУ необходимо, чтобы Дубинский на время вышел из фракции.
- По данным СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января 2021 года Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно прекратить членство во фракции.
- В то же время нардеп не признает себя виновным. И 26 января он обратился к Зеленскому и попросил о личной встрече.
- В дополнение к этому всему, по данным Центра противодействия коррупции Офис генпрокурора открыл 2 уголовных производства против Дубинского. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
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