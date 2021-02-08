Владимир Зеленский заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Украине начнется уже в этом месяце, то есть в феврале 2021 года. Однако украинцы имеют определенное недоверие к вакцине против коронавируса. Президент Украины подчеркнул, что готов на собственном примере показать безопасность прививки.

Такое заявление президент Зеленский сказал во время Всеукраинского форума по коронавирусу "Украина 30".

Важно Зеленский выступает на форуме "Украина 30" по коронавирусу: видео

Позиция Зеленского по вакцинации

Украинский лидер напомнил, что правительство совместно с Минздравом разработали дорожную карту вакцинации, которая предусматривает обеспечение надлежащего и свободного доступа к вакцине всех украинцев. Также Зеленский отметил, что в Украине намерены сделать прививку от коронавируса до 50% населения в текущем и первой половине 2022 года.

По словам Зеленского, недавно главной задачей власти было обеспечение достаточным количеством доз качественной вакциной от ведущих международных производителей. Он напомнил, что в Украине появятся вакцины Pfizer, Sinovac, Novavax и AstraZeneca. Однако после этого возникла новая проблема – страх украинцев перед вакцинацией.

Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасна и нужна,

– подчеркнул президент Украины.

Также Владимир Зеленский добавил, что будет вакцинироваться с нашими военными как главнокомандующий. По словам президента, скорее всего, прививку ему сделают вакциной Pfizer.

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