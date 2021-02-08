Готов собственным примером показать, что вакцинация безопасна, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Украине начнется уже в этом месяце, то есть в феврале 2021 года. Однако украинцы имеют определенное недоверие к вакцине против коронавируса. Президент Украины подчеркнул, что готов на собственном примере показать безопасность прививки.
Источник:24 канал
Такое заявление президент Зеленский сказал во время Всеукраинского форума по коронавирусу "Украина 30".
Важно Зеленский выступает на форуме "Украина 30" по коронавирусу: видео
Позиция Зеленского по вакцинации
Украинский лидер напомнил, что правительство совместно с Минздравом разработали дорожную карту вакцинации, которая предусматривает обеспечение надлежащего и свободного доступа к вакцине всех украинцев. Также Зеленский отметил, что в Украине намерены сделать прививку от коронавируса до 50% населения в текущем и первой половине 2022 года.
По словам Зеленского, недавно главной задачей власти было обеспечение достаточным количеством доз качественной вакциной от ведущих международных производителей. Он напомнил, что в Украине появятся вакцины Pfizer, Sinovac, Novavax и AstraZeneca. Однако после этого возникла новая проблема – страх украинцев перед вакцинацией.
Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасна и нужна,
– подчеркнул президент Украины.
Также Владимир Зеленский добавил, что будет вакцинироваться с нашими военными как главнокомандующий. По словам президента, скорее всего, прививку ему сделают вакциной Pfizer.
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