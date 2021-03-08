Зеленский снова примет участие в форуме "Украина 30": обсудят культуру, медиа и туризм
Президент Украины Владимир Зеленский вновь примет участие в форуме "Украина 30". На этот раз на нем обсудят культуру, медиа и туризм.
Источник:Офис президента
Уже традиционное мероприятие к 30-й годовщине независимости Украины начнется во вторник, 9 марта. Он продлится 3 дня.
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Что обсудят на форуме
Эксперты вместе с президентом планируют обсудить культурную и информационную политику Украины, а также защиту свободы слова.
Не исключено, что снова поговорят на тему информационного терроризма. Ведь ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины и закрыл 3 пророссийских телеканала, которые принадлежали Виктору Медведчуку.
Кто примет участие в дискуссиях
В форуме примут участие представители Офиса президента Украины, Кабинета Министров, Верховной Рады, а также – туризма, кинематографа, медиа, модной индустрии и книгоиздатели.
Первые обсуждения начали в феврале
Первые дискуссии начали еще в феврале. На форуме тогда обсудили борьбу с коронавирусом в Украине. Также поднимали вопрос:
- повышения тарифов;
- энергетической независимости Украины;
- инфраструктуры;
- развития правосудия в Украине.
В частности президент пообещал в ближайшее время провести судебную реформу и ввести так называемый "суд в смартфоне".
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