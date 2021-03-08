Президент Украины Владимир Зеленский вновь примет участие в форуме "Украина 30". На этот раз на нем обсудят культуру, медиа и туризм.

Уже традиционное мероприятие к 30-й годовщине независимости Украины начнется во вторник, 9 марта. Он продлится 3 дня.

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Что обсудят на форуме

Эксперты вместе с президентом планируют обсудить культурную и информационную политику Украины, а также защиту свободы слова.

Не исключено, что снова поговорят на тему информационного терроризма. Ведь ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины и закрыл 3 пророссийских телеканала, которые принадлежали Виктору Медведчуку.

Напомним! Форум "Украина 30" в целом продлится 30 недель до Дня Независимости Украины.

Кто примет участие в дискуссиях

В форуме примут участие представители Офиса президента Украины, Кабинета Министров, Верховной Рады, а также – туризма, кинематографа, медиа, модной индустрии и книгоиздатели.

Первые обсуждения начали в феврале

Первые дискуссии начали еще в феврале. На форуме тогда обсудили борьбу с коронавирусом в Украине. Также поднимали вопрос:

повышения тарифов;

энергетической независимости Украины;

инфраструктуры;

развития правосудия в Украине.

В частности президент пообещал в ближайшее время провести судебную реформу и ввести так называемый "суд в смартфоне".

Кстати! За трансляцией форума "Украина 30" можно следить онлайн в ютубе.