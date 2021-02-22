В Киеве 22 февраля проходит очередной форум "Украина.30", который на этот раз посвящен развитию инфраструктуры. Первым выступил Владимир Зеленский, который рассказал о достигнутом в 2020 году и обозначил план на 2021.

Начал президент с того, что подытожил программу "Большая стройка". Отметил: никто не верил, что удастся сделать столько, но все же получилось.

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Все думали, что хорошие дороги Украины – это фантастика, но мы доказали, что это реальность. За 2020 год обновлено/построено 6500 километров дорог,

– отметил Зеленский.

Планы на 2021 год в развитии инфраструктуры

Обновление или построение 4,5 тысяч километров дорог государственного значения, 2 тысячи километров местного.

государственного значения, 2 тысячи километров местного. Запуск объездной дороги вокруг Киева , ее общая протяженность – 150 километров.

, ее общая протяженность – 150 километров. Запуск трассы "М30" ко Дню Независимости, которая станет самой длинной дорогой в Украине. Это 1400 километров дороги, которая соединит Восток и Запад.

Обновление и построение 240 мостов . Среди них, в частности стройка Кременчугского моста.

. Среди них, в частности стройка Кременчугского моста. Крюковский вагоностроительный завод имеет государственный заказ на изготовление новых пассажирских вагонов для железной дороги. Зеленский, правда, не уточнил, сколько именно их будет выпущено в 2021 году.

для железной дороги. Зеленский, правда, не уточнил, сколько именно их будет выпущено в 2021 году. Совершенствование действующих маршрутов поездов класса "Интерсити" и разработка новых.

Наша цель, чтобы железнодорожная поездка между городами Украины занимала максимум 3-4 часа,

– рассказал президент.

Запуск проекта "Сити экспресс" – качественного пригородного сообщения с современными вагонами. На первом этапе разработают схемы движения для Харькова, Киева и Днепра.

– качественного пригородного сообщения с современными вагонами. На первом этапе разработают схемы движения для Харькова, Киева и Днепра. Развитие региональных аэропортов: прежде всего в Полтаве, Ужгороде и Черновцах. В целом программа коснется 16 городов Украины.

Начало программы "Большая реставрация". Восстановление исторических замков, музеев и объектов инфраструктуры. За три последующих года, отметил Зеленский, 150 таких объектов будет реставрировано.

Выступление Зеленского о развитии инфраструктуры – смотрите видео

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