В Украине 22 января традиционно отмечают День соборности. Украинские политики поздравили сограждан и рассказали, что для них значит этот праздник.

Как политики поздравляли украинцев с Днем соборности читайте в материале 24 канала.

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Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский процитировал универсал об объединении УНР и ЗУНР: "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины". Украинский лидер отметил, что эти слова вызывают у него целый спектр эмоций.

Радость от объединения украинцев;

Гордость от предков, которые вместе с Актом Объединения осуществили вековую мечту всех борцов за единую, соборную Украину.

Сожаление, ведь тогда (в 1919 году) государственные деятели из-за нехватки мудрости и понимания не сумели сохранить независимую Украину.

Боль из-за того, что сейчас Крым и Донбасс – "оторваны от единой Украины".

Уверенность, что в будущем украинцы смогут преодолеть все препятствия и стать творцами нового акта объединения. Чтобы это произошло, народ должен изучить уроки прошлого и не забывать: настоящая сила – в единстве.

Что еще сказал Зеленский

Единения народа невозможно достичь раз и навсегда. Это постоянная работа и ежедневное движение.

Чтобы стать едиными – нужно быть сильными. Довольно разделений. Важно помнить, что соборность – это не только о территории. Одна из древнейших мечт нашего народа – об объединении – фундаментальная мечта,

– отметил Зеленский.

Украинцам следует научиться отличать собственные эмоции, а не чувствовать то, что искусственно накручивают политики.

Необходимо уважать различия и интересы других людей и уступать ради общего успеха собственными амбициями.

Обратите внимание! Президент подчеркнул, что в 2021 году Украина встречает День соборности в трауре по людям, которые погибли во время пожара в Харькове.

Свое поздравление президент закончил словами: "И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас".

Дмитрий Разумков

Спикер Дмитрий Разумков отметил, что провозглашение Акта Объединения – это особое событие для страниц украинской истории. Этот день подтвердил: украинцы хотят объединиться и жить вместе в единой и самостоятельной стране.

Украинцам пришлось пройти нелегкий путь, чтобы страна стала независимой и суверенной. И даже много лет спустя перед народом появилось много вызовов.

"Наша сила – в единстве! И именно это поможет нам создать лучшее будущее для следующих поколений", – подытожил спикер.

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Денис Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль в своем поздравлении также вспомнил цитату "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины". Он отметил, что именно эти слова прозвучали в 1919 году над Софиевской площадью, они знаменовали объединение украинского народа.

Шмыгаль также отметил, что 31 год назад миллионы украинцев образовали "живую цепь" от Киева до Львова. Тогда люди еще раз показали: они хотят жить в соборной и неделимой стране.

И я убежден, что мы превзойдем это достижение, создав "живую цепь" от Киева до Севастополя, от Львова до Донецка и Луганска,

– подчеркнул премьер.

Сергей Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет назвал провозглашение Акта Объединения в 1919 году одним из важнейших исторических событий.

Целью украинцев является сохранить соборность и независимость Родины, несмотря на все проблемы и вызовы.

Украина – непобедима. История уже показала, что украинцы способны бороться и достигать поставленных целей.

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Александр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что "102 года назад это событие восстановило более 1500-тысячную историю нашей страны".

Что еще сказал Ткаченко