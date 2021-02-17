Владимир Зеленский дополнил перечень руководящих должностей, которые необходимо с ним согласовывать. В частности, говорится о руководителях военных формирований и правоохранительных органов.

Согласно документу, с президентом необходимо будет согласовывать кандидатуру на должность главы Государственной службы специальной связи и защиты информации. Также говорится о должности его первого заместителя и других заместителях.

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Таким документом Зеленский дополнил указ третьего президента Украины Виктора Ющенко, который он подписал в 2008 году.

Внесенные Зеленским изменения в документ вступили в силу 17 февраля 2021 года.

Справка. В соответствии с указом Виктора Ющенко с президентом должны согласовывать кандидатуры на должности: начальника управления территориального командования, первого и заместителей начальника Генштаба ВСУ, командира бригады внутренних войск МВД, руководителя структурного подразделения Администрации Госпогранслужбы, руководителя структурного подразделения Службы внешней разведки Украины и другие.