Зеленский дополнил список руководящих должностей, которые надо с ним согласовывать
Владимир Зеленский дополнил перечень руководящих должностей, которые необходимо с ним согласовывать. В частности, говорится о руководителях военных формирований и правоохранительных органов.
Источник:Офис Президента
Согласно документу, с президентом необходимо будет согласовывать кандидатуру на должность главы Государственной службы специальной связи и защиты информации. Также говорится о должности его первого заместителя и других заместителях.
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Таким документом Зеленский дополнил указ третьего президента Украины Виктора Ющенко, который он подписал в 2008 году.
Внесенные Зеленским изменения в документ вступили в силу 17 февраля 2021 года.
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