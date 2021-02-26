В Украине создадут Организационный комитет по подготовке саммита Крымской платформы. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.

Главой Организационного комитета будет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Старт Крымской платформы: что известно

МИД будет обеспечивать координацию в деятельности Крымской платформы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны подготовит проект Стратегии деоккупации Крыма.

Кроме того, правительство разработает стратегию развития крымскотатарского языка на 2022 – 2032 годы. Например, утвердят алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики. Также будут сотрудничать с международными партнерами.

Что нужно знать о Крымской платформе