Зеленский дал старт работе Крымской платформы
В Украине создадут Организационный комитет по подготовке саммита Крымской платформы. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.
Источник:Офис Президента
Главой Организационного комитета будет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Старт Крымской платформы: что известно
МИД будет обеспечивать координацию в деятельности Крымской платформы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны подготовит проект Стратегии деоккупации Крыма.
Кроме того, правительство разработает стратегию развития крымскотатарского языка на 2022 – 2032 годы. Например, утвердят алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики. Также будут сотрудничать с международными партнерами.
Что нужно знать о Крымской платформе
- Крымская платформа – это система мероприятий, целью которых является анализ того, что сделано для возвращения Крыма, а также привлечение новых инструментов.
- Первый саммит платформы запланирован на 23 августа 2021 года.
- Некоторые страны ЕС уже заявили о готовности присоединиться к платформе. Например, Франция, Словакия и т. д.
- Кстати, Россию тоже пригласят присоединиться.
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