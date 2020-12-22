Владимир Зеленский оценит деятельность главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой. После представления ею отчета о работе президент решит, останется ли она на посту.

О перспективе Ирины Венедиктовой сохранить пост главы Офиса генпрокурора рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде".

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Год еще не закончился, не было еще и отчета генерального прокурора о работе этого года. Поэтому для окончательных выводов еще рано,

– заявила Мендель.

Однако добавила, что общество увидело определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Венедиктовой.

По словам Мендель, по сравнению с 2019 годом увеличились показатели успешности Офиса, продолжается и реформа системы прокуратуры.

Пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что качественную оценку деятельности генпрокурора будет корректно давать только после того, как Ирина Венедиктова представит отчет о своей деятельности в 2020 году.

Обратите внимание! Ранее Владимир Зеленский заявил, что дал Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат – шаги в сторону "посадок" коррупционеров.