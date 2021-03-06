Зеленский добавил Шария в черный список в твиттере
Президент Украины Владимир Зеленский добавил аккаунт пророссийского блогера Анатолия Шария в черный список. Говорится о социальной сети – твитер.
Источник:Телеграм Анатолия Шария
Теперь Шарий не имеет возможности посещать страницу президента. А также – комментировать новости главы государства.
Обратите внимание Между Шарием и Медведчуком есть прямая связь, – Чернев
Как отреагировал Шарий
Пророссийский блогер отреагировал на действия Зеленского. Он ответил в своем телеграме и добавил скриншот из соцсети украинского президента.
Победа мирового лидера,
– написал Шарий.
Зеленский заблокировал Шария в фейсбуке
Ранее Владимир Зеленский заблокировал Анатолия Шария в фейсбуке. Об этом блогер также сообщил в своем телеграме.
Коротко о деле Шария
- Служба безопасности Украины 16 февраля объявила Анатолию Шарию о подозрении.
- Пророссийский блоггер проигнорировал допрос. В то же время следствие приняло его неявку как попытку скрыться.
- Шария объявили в розыск 25 февраля. В начале марта он появился в графе розыска министерства внутренних дел.
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