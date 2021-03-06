Президент Украины Владимир Зеленский добавил аккаунт пророссийского блогера Анатолия Шария в черный список. Говорится о социальной сети – твитер.

Теперь Шарий не имеет возможности посещать страницу президента. А также – комментировать новости главы государства.

Обратите внимание Между Шарием и Медведчуком есть прямая связь, – Чернев

Как отреагировал Шарий

Пророссийский блогер отреагировал на действия Зеленского. Он ответил в своем телеграме и добавил скриншот из соцсети украинского президента.

Победа мирового лидера,

– написал Шарий.

Зеленский заблокировал Шария в фейсбуке

Ранее Владимир Зеленский заблокировал Анатолия Шария в фейсбуке. Об этом блогер также сообщил в своем телеграме.

Коротко о деле Шария