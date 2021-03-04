Зеленский больше не надеется договориться с Путиным, – Гармаш
В Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что обострение на фронте – это месть. В частности – за санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении пророссийских политиков и вещателей.
Источник:24 канал
Украина имеет комплексные политические изменения в отношении России. Такое мнение в эфире высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
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Зеленский не будет договариваться с Путиным
Он сказал: "Если раньше Зеленский надеялся договориться с Путиным, то сейчас иллюзии развеялись и больше не надеется".
Мы начали адекватно отвечать на гибридную агрессию России и на фронте, и в политической и информационной плоскости. Конечно, России это не нравится,
– отметил Гармаш.
Выход России из договоренностей
По его словам, заявление Дениса Пушилина означает фактический выход из перемирия. "Но вопрос в том, что мы входили в перемирие не с ними, а с российской стороной. Поэтому заявление так называемой "народной милиции ДНР", которой юридически нет и которая не является официальным органом – это угроза выхода России из перемирия , но пока не выход", – отметил Гармаш.
Особых изменений на передовой, как заметил представитель ТКГ, не будет. Ведь цель заявления – не предупреждение, что они будут стрелять, а психологическое и политическое давление на Украину, чтобы она приняла условия, которые диктует Москва.
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"Возможно, будет какая-то короткая вспышка. Но ситуация не вернется в 2014 год, ведь Россия не имеет таких ресурсов, которые она может потратить на долгую военную кампанию", – добавил Гармаш.
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