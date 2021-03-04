В Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что обострение на фронте – это месть. В частности – за санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении пророссийских политиков и вещателей.

Украина имеет комплексные политические изменения в отношении России. Такое мнение в эфире высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Зеленский не будет договариваться с Путиным

Он сказал: "Если раньше Зеленский надеялся договориться с Путиным, то сейчас иллюзии развеялись и больше не надеется".

Мы начали адекватно отвечать на гибридную агрессию России и на фронте, и в политической и информационной плоскости. Конечно, России это не нравится,

– отметил Гармаш.

Заметим! Перемирие на Донбассе началось 27 июля 2020 года.

Выход России из договоренностей

По его словам, заявление Дениса Пушилина означает фактический выход из перемирия. "Но вопрос в том, что мы входили в перемирие не с ними, а с российской стороной. Поэтому заявление так называемой "народной милиции ДНР", которой юридически нет и которая не является официальным органом – это угроза выхода России из перемирия , но пока не выход", – отметил Гармаш.

Напомним! Накануне российские боевики на Донбассе заявили, что выходят из перемирия. Об этом сообщили в так называемой "народной милиции ДНР". Там решили, что теперь российско-оккупационные войска имеют разрешение вести "упреждающий огонь на поражение" по позициям ВСУ.

Особых изменений на передовой, как заметил представитель ТКГ, не будет. Ведь цель заявления – не предупреждение, что они будут стрелять, а психологическое и политическое давление на Украину, чтобы она приняла условия, которые диктует Москва.

Гармаш прокомментировал ситуацию на Донбассе: смотрите видео

"Возможно, будет какая-то короткая вспышка. Но ситуация не вернется в 2014 год, ведь Россия не имеет таких ресурсов, которые она может потратить на долгую военную кампанию", – добавил Гармаш.

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Оккупированные территории Украины / Инфографика 24 канала