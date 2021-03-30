Владимир Зеленский отменил указы о назначении судей Конституционного Суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Двух работников Фемиды назначал на должности еще президент-беглец Виктор Янукович.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что Тупицкий и Касминин не имеют никаких возможностей влиять на деятельность Суда. Как он отметил, юридических оснований для отмены указа Зеленского нет.

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Можно ли обжаловать решение

Восстановиться в должности судьи могут через Верховный суд. Специалисты считают, что сейчас ситуация сложная, ведь такой путь от начала сомнителен. Решение президента может даже не иметь последствий.

По словам эксперта Центра политико-правовых реформ Юлии Кириченко, акты о назначении на должность носят индивидуальный характер и теряют силу после назначения лица.

Судьи КСУ получают полномочия не после назначения указа, постановления парламента или съезда судей, а с момента принесения присяги на специальном заседании,

– рассказала Кириченко.



Александр Тупицкий / Фото КСУ

По мнению специалистов, такой указ главы государства фактически ничего не отменяет. Вместе с тем президент выходит за пределы своих полномочий, отправляя судей КСУ в отставку. Все потому, что перечень условий увольнения прописан в Конституции.

К теме Тупицкий уже не имеет возможности влиять на КСУ, – Вениславский

Экс-глава КСУ Станислав Шевчук убежден, что ситуация юридически непростая. Однако он считает, что Зеленский, как гарант Конституции, вполне мог так поступить.

По мнению Шевчука, Тупицкий и Касминин сами дали повод это сделать и спровоцировали ситуацию своими одиозными решениями.

"Указ, конечно, дискуссионный, но вспомним решение КСУ о признании неконституционным указ президента в отношении директора НАБУ Артема Сытника. Сам Суд, а точнее Тупицкий с его окружением, заложили такой дискуссионный тренд", – заявил Шевчук.

Шаг президента только углубляет кризис

Экспертов беспокоит не только возможность признания указа главы государства недействительным из-за юридического нонсенса, но и непоследовательность выхода из конституционного кризиса.

Если сейчас объявят конкурс на эти 2 должности по квоте президента, то положительные изменения в КСУ маловероятны без четко прописанного прозрачного конкурса с участием общественности и международных экспертов.

Это не решает кризис, а усугубляет. Вероятным является сценарий, что это делают для того, чтобы вместо этих судей посадить своих,

– предположил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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Конкурс очень бюрократический

Ярким примером является новое назначение в КСУ Виктора Кичуна по квоте Верховной Рады. Тогда конкурс проводили по очень бюрократической процедуре. По мнению экспертов, качественное изменение ситуации в лучшую сторону достаточно призрачное.

"Происходит попытка погасить этот пожар, но будем наблюдать, чтобы это не привело к еще большему пожару в нашем политическом доме. Если президента, независимо от фамилий, будет заносить в автократию", – заявил политолог Николай Давидюк.

Справка. Депутаты по своей квоте в феврале 2021 года назначили нового судью в Конституционный Суд. Им стал Виктор Кичун, кандидат от "Слуги народа".

Тогда по желанию можно отменить что угодно. В такой конфронтации между Офисом Президента и Конституционным Судом это могут провернуть именно в КСУ. Даже конкурс на места Тупицкого и Касминина могут объявить только после письма исполняющего обязанности председателя КСУ.

Зато в институции пока не работает даже официальный сайт.