Без "распятого мальчика": Зеленский анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации
Владимир Зеленский анонсировал старт работы Центра противодействия дезинформации. По словам президента, сейчас Украина находится на передовой в борьбе с пропагандой.
Источник:24 канал
Во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" президент Зеленский заявил, что выступил в Организации объединенных наций с инициативой создать в Украине Центр противодействия дезинформации.
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В ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире,
– отметил Зеленский.
В контексте борьбы с информационной пропагандой президент вспомнил самые известные российские фейки. В частности, о "распятом мальчике", "поездах фашистов-карателей" и "нас там нет".
Как действует российская пропаганда: последние новости
- Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал фильм от телеканала НВО "Совершенное оружие". В фильме говорится, что во время событий в Новых Санжарах 20 февраля 2020 года панику могли специально разгонять россияне. Тогда на Полтавщине вспыхнули протесты среди местных жителей из-за возвращения украинцев, эвакуированных из китайского Уханя.
- В конце января 2021 года Служба внешней разведки сообщила, что Россия планирует реализовать в Украине сценарий "управляемого хаоса".
- В феврале в итальянском издательстве Pearson обнаружили кремлевскую пропаганду в школьных учебниках. В частности, там говорится, что Донецк и Луганск "стали автономными" из-за "этнического спора украинцев и русского меньшинства" без упоминаний об агрессии России.
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