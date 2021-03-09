Владимир Зеленский анонсировал старт работы Центра противодействия дезинформации. По словам президента, сейчас Украина находится на передовой в борьбе с пропагандой.

Во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" президент Зеленский заявил, что выступил в Организации объединенных наций с инициативой создать в Украине Центр противодействия дезинформации.

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В ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире,

– отметил Зеленский.

В контексте борьбы с информационной пропагандой президент вспомнил самые известные российские фейки. В частности, о "распятом мальчике", "поездах фашистов-карателей" и "нас там нет".

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