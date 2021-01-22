Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна реформировать систему предоставления социальных услуг, которая решит вопрос работы пансионатов для пожилых людей. Об этом активно заговорили после ужасного пожара в харьковском доме престарелых, что произошел 21 января.

Глава Украины анонсировал создание в Украине рынка социальных услуг. Об этом Зеленский сказал во время визита в Харьков, пишет 24 канал.

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По словам президента, сейчас в стране не предоставляют нормальных услуг по социальному уходу за нуждающимися.

Сейчас на этом трагическом кейсе надо сделать все. Дать полномочия городу, чтобы можно было предоставлять людям такие услуги. Надо сделать на законодательном уровне. Мы же не знаем, сколько таких объектов в стране находится. Поэтому будут законодательные инициативы. Должна быть реформа,

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что такие услуги могут предоставляться как частными, так и государственными учреждениями. Он также отметил, что люди "знают о таких частных хосписах", тогда как правоохранители, которые информировали Зеленского, утверждали, что информации о них нет.

Некоторые коллеги из правоохранителей мне сказали, что никто не знает об этом, я думаю, что это неправда. Я считаю, что с этической стороны детям стыдно, чтобы кто-то знал, где находятся их родители, а с другой стороны – такие хосписы не платят никаких налогов, и поэтому, они никак не оформлены, кроме интернета,

– сказал президент.

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Отметим, дом, в котором произошел пожар, не был официально зарегистрирован. Накануне Денис Шмыгаль поручил провести в Украине проверки пожарной безопасности в учреждениях размещения – гостиницах, пансионатах, хостелах и домах размещения пожилых людей.

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