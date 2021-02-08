Ко Дню Независимости в Украине состоится серия масштабных форумов. Всего планируют провести 30 мероприятий. Они должны стать большим общественным диалогом.

Президент Владимир Зеленский анонсировал предстоящие форумы во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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По словам главы государства, участие в диалоге должны принять представители власти, международные эксперты, украинские эксперты, ученые, журналисты.

Какие темы будут обсуждать во время форумов

СOVID-19;

безопасность и оборону;

войну и мир;

оккупированные Крым и Донбасс;

коммунальные тарифы;

судебную и антикоррупционную системы;

сельское хозяйство;

диджитализацию;

инфраструктуру;

образование, науку и культуру;

спорт;

медицину;

социальную сферу;

экологию;

и тому подобное.

Что еще сказал Зеленский

Все темы, которые обсудят во время форумов, – это опоры независимости. В 2021 году в Украине отмечают ее 30-ю годовщину.

Не только один день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа поверьте будет для Украины беспрецедентным,

– подчеркнул Зеленский.

Обратите внимание! На празднование 30 годовщины Дня Независимости Украины получат приглашение мировые лидеры – друзья Украины. Именно тогда в Украину может впервые посетить президент США Джо Байден.