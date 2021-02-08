Беспрецедентное празднование: Зеленский анонсировал 30 форумов ко Дню Независимости
Ко Дню Независимости в Украине состоится серия масштабных форумов. Всего планируют провести 30 мероприятий. Они должны стать большим общественным диалогом.
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский анонсировал предстоящие форумы во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
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По словам главы государства, участие в диалоге должны принять представители власти, международные эксперты, украинские эксперты, ученые, журналисты.
Какие темы будут обсуждать во время форумов
- СOVID-19;
- безопасность и оборону;
- войну и мир;
- оккупированные Крым и Донбасс;
- коммунальные тарифы;
- судебную и антикоррупционную системы;
- сельское хозяйство;
- диджитализацию;
- инфраструктуру;
- образование, науку и культуру;
- спорт;
- медицину;
- социальную сферу;
- экологию;
- и тому подобное.
Что еще сказал Зеленский
Все темы, которые обсудят во время форумов, – это опоры независимости. В 2021 году в Украине отмечают ее 30-ю годовщину.
Не только один день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа поверьте будет для Украины беспрецедентным,
– подчеркнул Зеленский.
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