Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против 19 компаний в сфере недропользования. Соответствующий указ президент подписал накануне.

Владимир Зеленский отметил, что соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в ближайшее время.

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Президент Украины также сообщил о подписании указа о введении в действие решения СНБО, согласно которому уже в 2021 году проверят все субъекты, которые без аукциона получили спецразрешения на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых.

Решения СНБО – это не громкие декларации. Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет иметь реальные, в основном неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц,

– отметил Владимир Зеленский.

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