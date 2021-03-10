Владимир Зеленский 10 марта провел традиционное совещание с главой Верховной Рады, руководителями парламентских комитетов и другими нардепами. Во время совещания президент Украины обсудил важные законопроекты из своей предвыборной программы.

Политики вспомнили об узаконивании электронного паспорта в приложении "Дия", а также других важных законодательных инициативах.

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Итоги совещания Зеленского

Планируется, что на пленарной неделе народные избранники рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия". В Офисе Президента отметили, что Украина – одна из первых в мире стран реализовала цифровой паспорт в смартфоне.

У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне,

– отметил Владимир Зеленский.

Также народные депутаты рассмотрят следующие законопроекты:

относительно защиты должников от коллекторов,

относительно реформирования СБУ и евроинтеграционных инициатив.

Кроме того, на совещании обсудили необходимость наработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуску Министерства аграрной политики.

Интересно! Накопительная пенсия – это, когда украинцы делают выплаты на свой индивидуальный счет в негосударственных фондах. При достижении пенсионного возраста, они эти деньги могут получить сразу, частями или ежемесячно пожизненно.