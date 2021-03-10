Зеленский вспомнил о предвыборной программе: какие законопроекты рассмотрят в ближайшее время
Владимир Зеленский 10 марта провел традиционное совещание с главой Верховной Рады, руководителями парламентских комитетов и другими нардепами. Во время совещания президент Украины обсудил важные законопроекты из своей предвыборной программы.
Источник:Офис Президента
Политики вспомнили об узаконивании электронного паспорта в приложении "Дия", а также других важных законодательных инициативах.
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Итоги совещания Зеленского
Планируется, что на пленарной неделе народные избранники рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия". В Офисе Президента отметили, что Украина – одна из первых в мире стран реализовала цифровой паспорт в смартфоне.
У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне,
– отметил Владимир Зеленский.
Также народные депутаты рассмотрят следующие законопроекты:
- относительно защиты должников от коллекторов,
- относительно реформирования СБУ и евроинтеграционных инициатив.
Кроме того, на совещании обсудили необходимость наработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуску Министерства аграрной политики.
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