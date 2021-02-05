В пятницу, 5 февраля, Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. На этот раз глава государства впервые обратился к народу на русском языке.

По словам Зеленского, он сознательно выбрал русский язык.

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Хочется, чтобы меня четко услышала именно та часть людей, которая, учитывая различные обстоятельства, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если "по телику и на русском", то это непременно правда,

– отметил Зеленский.

Что сказал Зеленский

На русском языке украинским гражданам в последнее время "вливали в уши" бесконечные потоки лжи.

Однако многие украинские воины на передовой говорят по-русски. Они спасают украинский народ от "защитников".

Эти "защитники" считают: русский язык в Украине якобы так угнетают, что нужно ехать на танках его защищать.

Зеленский записал видеообращение на русском: смотрите видео

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