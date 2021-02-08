До Дня Незалежності в Україні відбудеться серія масштабних форумів. Загалом планують провести 30 заходів. Вони мають стати великим суспільним діалогом.

Президент Володимир Зеленський анонсував майбутні форуми під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Актуально Україна домовилася про постачання 4 вакцин від COVID-19, – Зеленський

За словами глави держави, участь у діалозі мають взяти представники влади, міжнародні експерти, українські експерти, науковці, журналісти.

Які теми обговорюватимуть під час форумів

СOVID-19;

безпеку та оборону;

війну і мир;

окуповані Крим та Донбас;

комунальні тарифи;

судову та антикорупційну системи;

сільське господарство;

діджиталізацію;

інфраструктуру;

освіту, науку і культуру;

спорт;

медицину;

соціальну сферу;

екологію;

тощо.

Що ще сказав Зеленський

Усі теми, які обговорять під час форумів, – це опори незалежності. У 2021 році в Україні відзначають її 30-ту річницю.

Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій, а формат святкування 24 серпня повірте буде для України безпрецедентним,

– наголосив Зеленський.

Зверніть увагу! На святкування 30 річниці Дня Незалежності України отримають запрошення світові лідери – друзі України. Саме тоді до України може вперше завітати президент США Джо Байден.