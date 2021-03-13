"Зе жінки": на з'їзді "слуг" презентували жіноче крило партії
"Слуга народу" запустила новий рух "Зе! Жінки". Його презентували 13 березня на з'їзді партії. Крило займатиметься гендерними проблемами.
Источник:24 канал
До об'єднання увійдуть депутатки парламенту, місцевих рад, кандидатки та прихильниці партії. Про це розповіла нардепка Марина Бардіна.
Важливо "Слуга народу" провела з'їзд партії: ухвалили масштабні зміни
Що відомо про крило
- Політикиня акцентувала на рівних можливостях для всіх.
- Бардіна розповіла, що у внутрішній діяльності посилюватимуть жіноче представництво через взаємопідтримку. Натомість у національній і місцевій політиці реалізують низку стратегій з досягнення гендерної рівності.
- Цієї весни відбудеться форум рівності, на якому обговорюватимуть гендерну політику.
- Також створять групи в місцевих радах, які опікуватимуться цим питанням.
До речі, Бардіна нагадала, що цього скликання у Раді найбільше жінок за всю історію України – близько 20%.
З'їзд "Слуги народу": коротко
- На з'їзді партії прийняли масштабні зміни. Наприклад, ухвалили новий статут, який змінює структуру партії.
- Крім того, створили 2 великих керівних органи партії: Політраду та Національну раду громад.
- Також змінили алгоритм прийому до партії.
- До слова, захід відвідали президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та спікер Ради Дмитро Разумков.
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