"Слуга народу" запустила новий рух "Зе! Жінки". Його презентували 13 березня на з'їзді партії. Крило займатиметься гендерними проблемами.

До об'єднання увійдуть депутатки парламенту, місцевих рад, кандидатки та прихильниці партії. Про це розповіла нардепка Марина Бардіна.

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Що відомо про крило

Політикиня акцентувала на рівних можливостях для всіх.

Бардіна розповіла, що у внутрішній діяльності посилюватимуть жіноче представництво через взаємопідтримку. Натомість у національній і місцевій політиці реалізують низку стратегій з досягнення гендерної рівності.

Цієї весни відбудеться форум рівності, на якому обговорюватимуть гендерну політику.

Також створять групи в місцевих радах, які опікуватимуться цим питанням.