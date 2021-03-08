В партии "Слуга народа" запускают движение Зе! Женщины. Его цель – внедрение политики равенства на национальном и местном уровнях.

Об образовании такого движения сообщил председатель партии Александр Корниенко. Новая формация будет работать над усилением политического участия женщин и становлением равных прав и возможностей в Украине. К теме Без вас мы просто биологические создания, – Зеленский эмоционально поздравил с 8 Марта "Зе! Женщины": чем будет заниматься движение Зе! Женщины – это объединение женщин-депутатов партии "Слуга народа", которые работают в парламенте и местных советах.

Их цель – реализация политики равенства, увеличение количества женщин в политике и воплощение национальной программы по гендерному равенству. Женщины в Раде ІХ созыва В "Слуге народа" кроме новости о создании нового движения, напомнили о том, как изменился гендерный состав Рады и что на это повлияло.

В нынешнем парламенте – наибольшее количество женщин за все время независимости Украины – 20,8%. В предыдущем созыве было лишь 12%.

В начале своего созыва депутаты приняли новый Избирательный кодекс. В нем предусмотрена гендерная квота на выборах в размере 40%.

В каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины – не менее двух кандидатов каждого пола.

По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской правительство приняло решение присоединиться к "Партнерству Биарриц" по становлению равенства мужчин и женщин в различных сферах.