"Зе женщины": на съезде "слуг" презентовали женское крыло партии
"Слуга народа" запустила новое движение "Зе! Женщины". Его презентовали 13 марта на съезде партии. Крыло будет заниматься гендерными проблемами.
Источник:24 канал
В объединение войдут депутаты парламента, местных советов, кандидатки и сторонницы партии. Об этом рассказала нардеп Марина Бардина.
Важно "Слуга народа" провела съезд партии: приняли масштабные изменения
Что известно о крыле
- Политик акцентировала на равных возможностях для всех.
- Бардина рассказала, что во внутренней деятельности будут усиливать женское представительство через взаимоподдержку. Между тем в национальной и местной политике реализуют ряд стратегий по достижению гендерного равенства.
- Этой весной состоится форум равенства, на котором будут обсуждать гендерную политику.
- Также создадут группы в местных советах, которые будут заниматься этим вопросом.
Кстати, Бардина напомнила, что в этом созыве в Раде больше всего женщин за всю историю Украины – около 20%.
Съезд "Слуги народа": коротко
- На съезде партии приняли масштабные изменения. Например, утвердили новый устав, который меняет структуру партии.
- Кроме того, создали 2 крупных руководящих органа партии: политсовет и Национальный совет общин.
- Также изменили алгоритм приема в партию.
- К слову, мероприятие посетили президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Рады Дмитрий Разумков.
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