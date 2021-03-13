"Слуга народа" запустила новое движение "Зе! Женщины". Его презентовали 13 марта на съезде партии. Крыло будет заниматься гендерными проблемами.

В объединение войдут депутаты парламента, местных советов, кандидатки и сторонницы партии. Об этом рассказала нардеп Марина Бардина.

Важно "Слуга народа" провела съезд партии: приняли масштабные изменения

Что известно о крыле

Политик акцентировала на равных возможностях для всех.

Бардина рассказала, что во внутренней деятельности будут усиливать женское представительство через взаимоподдержку. Между тем в национальной и местной политике реализуют ряд стратегий по достижению гендерного равенства.

Этой весной состоится форум равенства, на котором будут обсуждать гендерную политику.

Также создадут группы в местных советах, которые будут заниматься этим вопросом.

Кстати, Бардина напомнила, что в этом созыве в Раде больше всего женщин за всю историю Украины – около 20%.

Съезд "Слуги народа": коротко

На съезде партии приняли масштабные изменения. Например, утвердили новый устав, который меняет структуру партии.

Кроме того, создали 2 крупных руководящих органа партии: политсовет и Национальный совет общин.

Также изменили алгоритм приема в партию.

К слову, мероприятие посетили президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Рады Дмитрий Разумков.

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