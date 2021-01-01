Украинцев с Новым годом поздравил и глава ПЦУ митрополит Епифаний. В своем обращении священнослужитель, в частности, отметил бесценность дара Божьего здоровья и важности теплых взаимоотношений между людьми. Также Епифаний упомянул и об агрессии Кремля против Украины.

Детали новогоднего поздравления Епифания

Как отметил глава ПЦУ, последние минуты 2020 года стали возможностью для каждого из нас переосмыслить, какие именно ценности являются ценными в нашей жизни. Об этом Епифаний написал в фейсбуке.

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Мы осознали, насколько неоценим дар Божий здоровье и как люди нуждаются в теплых взаимоотношениях с ближними, с собой и с Господом. Преодолевая вызовы у нас была возможность ставать духовно сильнее. И с надеждой на Бога и его помощь верим, что впереди нас ожидают перемены к лучшему,

– подчеркнул Епифаний.

В то же время он призвал не забывать, что нет никаких ограничений и расстояний для того, чтобы творить добрые дела и объединяться в любви.

Также митрополит напомнил, что украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от страны-агрессора.

"В каждом уголке Родины, в том числе и на временно оккупированных территориях на Востоке и в аннексированном Крыму – Православная Церковь Украины хоть и в сложных условиях, но совершает свое служение на благо всем тем людям, кто в этом нуждается", – отметил глава ПЦУ.

Епифаний добавил, что Православная церковь Украины усердно молится, чтобы Господь благословил Украину и подарил справедливый мир, а украинскому народу – духовную силу и отвагу.

"Вступая в новый 2021-й год, поблагодарим Всемилостивого Бога за все щедроты! В новом году приумножайте искренние намерения, добрые дела, чистые чувства, правдивые слова. Следуйте путем добра и милосердия. Цените каждое мгновение и постоянно благодарите Господа. Пусть Господь, Который является источником истинного счастья, радости и любви, благословит всех в новом году!"- подытожил он.

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