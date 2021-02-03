Дмитрий Разумков заявил, что не поддержал санкции против каналов кума Путина Виктора Медведчука. По словам спикера Верховной Рады, "санкции против телеканалов – это плохо".

Источник: Бабель

Именно поэтому Дмитрий Разумков решил воздержаться.

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Как отметил спикер парламента, неважно, кому принадлежат эти каналы.

Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И в отношении каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они,

– сказал Разумков.

Заметим, что во время заседания СНБО Разумков не поддержал применение санкций против Тараса Козака. Он был единственным из членов Совета нацбезопасности, кто воздержался.

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