Здесь все не на месте, – Разумков о том, почему не поддержал санкции против каналов Медведчука
Дмитрий Разумков заявил, что не поддержал санкции против каналов кума Путина Виктора Медведчука. По словам спикера Верховной Рады, "санкции против телеканалов – это плохо".
Источник: Бабель
Именно поэтому Дмитрий Разумков решил воздержаться.
Важно Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили вещание из-за санкций: фотодоказательство
Как отметил спикер парламента, неважно, кому принадлежат эти каналы.
Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И в отношении каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они,
– сказал Разумков.
Заметим, что во время заседания СНБО Разумков не поддержал применение санкций против Тараса Козака. Он был единственным из членов Совета нацбезопасности, кто воздержался.
Каналы Медведчука заблокировали: главное
- 2 февраля СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Санкции также распространили и на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.
- По информации СМИ, санкции коснулись даже самолетов, которыми пользуются Козак и Медведчук.
- Руководство указанных медиа уже заявило, что будет обжаловать это решение во всех возможных инстанциях.
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