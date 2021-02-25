Председатель Партии "Голос" Кира Рудик отметила, что с уважением относится к достижениям Юрия Витренко, как менеджера. Однако назначение его вице-премьером – другое дело – политического характера.

Об этом Рудик рассказала в интервью. Политик отметила, что ее политсила не поддерживает кадровые решения власти, ведь они должны быть на ответственности монобольшинства.

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За кадровые решения должно отвечать монобольшинство

То, что они не могут внутри фракции собрать голоса за него, это уже говорит, что есть вопросы относительно того, что и каким образом Витренко будет делать на своем посту,

– заметила Рудик.

Некоторые заявления Витренко – политические

Беспокоит нардепов и заявление исполняющего обязанности министра энергетики о том, что надо разогнать наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". Рудик считает, что такие высказывания – очень политические и направлены на то, чтобы насобирать за себя голоса.

Мы не можем позволить себе сейчас назначить министра энергетики, который будет заниматься политикой вместо того, чтобы выполнять работу. А мы уже видим, что здесь очень политическая история. Связана, во-первых, с заявлениями о приобретении российского газа, во-вторых, это заявления о НАК,

– объяснила Рудик.

Большие премии – норма для бизнеса

О многомиллионной премии, которую Витренко должен был получить за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, то она Рудик не удивляет. Парламентарий говорит, что такие большие бонусы – это норма для бизнеса. Поэтому за этот вопрос Витренко не осуждают.

"Когда человек работает в крупной корпорации и выполняет крутую работу, то он может получать за нее то, что корпорация предусматривает для своих топменеджеров", – добавила Рудик.

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Коротко о назначении Юрия Витренко в Раде