Оксана Маркарова убеждена, что телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно произойдет. По словам чиновницы, ключевыми в этом вопросе являются не сроки, а содержание.

Госпожа посол Украины в США Маркарова отметила, что приоритетом является то, чем именно будет наполнена личная беседа глав двух государств.

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Здесь ключевое не сроки – когда кто-то кому-то позвонит, – а содержание, то, чем именно будет наполнена личная беседа глав двух государств,

– сказала Маркарова.

Что еще сказала Маркарова

Телефонный звонок является важным сигналом. Однако это лишь часть процесса.

Решить все в ходе телефонного разговора – типичная постсоветская традиция.

Западная практика действует иначе: сначала нарабатывается повестка дня, все решения уже найдены и обсуждены, а только тогда лидеры стран в процессе разговора финализируют или делают эти решения публичными.

Пока нет ни "предательств", ни "побед".

Офис Президента и МИД Украины активно работают, чтобы установить контакт между Байденом и Зеленским.

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