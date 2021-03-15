Здесь нет предательств или побед, – Маркарова о разговоре Зеленского и Байдена
Оксана Маркарова убеждена, что телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно произойдет. По словам чиновницы, ключевыми в этом вопросе являются не сроки, а содержание.
Источник:LB
Госпожа посол Украины в США Маркарова отметила, что приоритетом является то, чем именно будет наполнена личная беседа глав двух государств.
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Здесь ключевое не сроки – когда кто-то кому-то позвонит, – а содержание, то, чем именно будет наполнена личная беседа глав двух государств,
– сказала Маркарова.
Что еще сказала Маркарова
- Телефонный звонок является важным сигналом. Однако это лишь часть процесса.
- Решить все в ходе телефонного разговора – типичная постсоветская традиция.
- Западная практика действует иначе: сначала нарабатывается повестка дня, все решения уже найдены и обсуждены, а только тогда лидеры стран в процессе разговора финализируют или делают эти решения публичными.
- Пока нет ни "предательств", ни "побед".
- Офис Президента и МИД Украины активно работают, чтобы установить контакт между Байденом и Зеленским.
Разговор Зеленского и Байдена: что известно
- Разговор двух президентов анонсировали вскоре после инаугурации Джо Байдена. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что точных дат еще не определили.
- В The Washington Post опубликовали статью, в которой говорится, что Байден до сих пор не позвонил Зеленскому из-за ситуации с коррупцией в Украине. Журналисты отметили: Зеленский "должен однозначно порвать с Коломойским (Игорем Коломойским – 24 канал) и поддержать уголовное дело против него".
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