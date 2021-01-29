Владимир Зеленский 29 января 2021 года подписал указ об охране Государственного бюро расследований. В частности, говорится о здании и прилегающим к нему территориям.

Источник: Офис Президента Своим указом президент определил здание ГБР важным государственным объектом, который должна оберегать государственная охрана. В частности, оно расположено на улице Симона Петлюры в Киеве. Читайте также Зеленский обновил состав Нацсовета реформ: кто попал в орган Согласно документу, Управление государственной охраны должно обеспечить охрану здания и прилегающих территорий. Указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования. К теме Дела Майдана: суд разрешил проведение спецрасследования в отношении Павла Лебедева Справка. ГБР – орган, отвечающий за расследование дел, к которым причастны правоохранители, судьи и чиновники самых высоких уровней. Он заработал с 27 ноября 2018 года. Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.