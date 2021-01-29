Здание Госбюро расследований будет охранять УГО: Зеленский подписал указ
Владимир Зеленский 29 января 2021 года подписал указ об охране Государственного бюро расследований. В частности, говорится о здании и прилегающим к нему территориям.
Источник: Офис Президента
Своим указом президент определил здание ГБР важным государственным объектом, который должна оберегать государственная охрана. В частности, оно расположено на улице Симона Петлюры в Киеве.
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Согласно документу, Управление государственной охраны должно обеспечить охрану здания и прилегающих территорий.
Указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования.
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