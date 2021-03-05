Служба безпеки України заблокувала спробу незаконного відчуження майна компанії "Українське Дунайське пароплавство" зі сторони керівництва. Своїми діями організатори схеми могли завдати збитки товариству на понад 2 мільярди гривень.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що оборудку організували під виглядом "реорганізації" діяльності пароплавства.

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Що хотіли зробити організатори схеми

Зловмисники планували вивести з балансу компанії 455 одиниць флоту, зокрема морські та річкові судна, баржі. Все це – в інтересах іноземної комерційної структури.

зокрема морські та річкові судна, баржі. Все це – в інтересах іноземної комерційної структури. Організатори також хотіли штучно інвестувати гроші дочірніх і афілійованих підприємств пароплавства до статутного капіталу іноземної компанії.

Для реалізації схеми зловмисники свідомо надали до профільного міністерства документацію щодо нульової вартості 455 одиниць флоту. Її погодження надало можливість самостійного розпорядження державним майном.

Дії посадовців могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави.

Правоохоронці провели низку слідчих дій в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки.

Що вилучили під час обшуків

комп'ютерну техніку та електронні носії інформації;

документацію щодо діяльності офшорних компаній пароплавства;

договори зовнішньоекономічної діяльності для ремонту плавзасобів;

документи про створення офшорних компаній та фінансову звітність.

Вилучені докази долучили до матеріалів справи. Також виявили велику суму готівки в іноземній валюті.

Загалом своїми діями організатори могли завдати збитки товариству на понад 2 мільярди гривень.

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Які подальші дії у справі

Наразі триває досудове розслідування за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Що відомо про Дунайське пароплавство? Це судноплавна компанія, які здійснює перевезення вантажів і пасажирів морським та річковим транспортом. 100% акцій підприємства належать державі. Основні види діяльності компанії: перевезення вантажів і пасажирів річковим транспортом по Дунаю та морським транспортом в Чорноморському та Середземноморському регіоні.



Дані з Це судноплавна компанія, які здійснює перевезення вантажів і пасажирів морським та річковим транспортом. 100% акцій підприємства належать державі. Основні види діяльності компанії: перевезення вантажів і пасажирів річковим транспортом по Дунаю та морським транспортом в Чорноморському та Середземноморському регіоні.Дані з Вікіпедії



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