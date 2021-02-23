У вівторок, 23 лютого, у Калуші на Івано-Франківщині на заводі "Карпатнафтохім" стався викид газоподібної речовини. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.

Причиною вибуху став викид газів без горіння на сушильній вежі з виробництва вінілхлориду. На заводі у Калуші стався викид хімікатів: дивіться відео Новина доповнюється