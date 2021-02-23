Во вторник, 23 февраля, в Калуше на Ивано-Франковщине на заводе "Карпатнефтехим" произошел выброс газообразного вещества. В результате инцидента пострадал один человек.

Причиной чрезвычайной ситуации стал выброс газов без горения на сушильной башне по производству винилхлорида.

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К счастью, угрозы для населения нет. Ситуация на "Карпатнефтехиме" находится под контролем. Для ликвидации последствий выброса даже не пришлось привлекать спасателей.

Пострадавший находится в легком состоянии. Однако без помощи медиков не обошлось.

В результате вспышки травмирован один человек, обратившийся в лечебное учреждение с термическими ожогами пальцев верхних и нижних конечностей,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! "Карпатнефтехим" – одно из ведущих предприятий Украины, которое работает в нефтехимической сфере. Начало свою деятельность еще в далеком 1867 году.

На заводе в Калуше произошел выброс химикатов: смотрите видео