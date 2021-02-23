На заводе в Калуше произошел выброс химикатов: есть пострадавший – жуткое видео
Во вторник, 23 февраля, в Калуше на Ивано-Франковщине на заводе "Карпатнефтехим" произошел выброс газообразного вещества. В результате инцидента пострадал один человек.
Источник:galka.if.ua
Причиной чрезвычайной ситуации стал выброс газов без горения на сушильной башне по производству винилхлорида.
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К счастью, угрозы для населения нет. Ситуация на "Карпатнефтехиме" находится под контролем. Для ликвидации последствий выброса даже не пришлось привлекать спасателей.
Пострадавший находится в легком состоянии. Однако без помощи медиков не обошлось.
В результате вспышки травмирован один человек, обратившийся в лечебное учреждение с термическими ожогами пальцев верхних и нижних конечностей,
– говорится в сообщении.
На заводе в Калуше произошел выброс химикатов: смотрите видео
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