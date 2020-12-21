Так называемое крымское "правительство" выплатит компенсацию компании, которой "продали" винодельческий завод "Массандра". Другу российского президента Владимира Путина планируют возместить 50% расходов на новые виноградники и сады.

О своих планах обеспечить щедрую компенсацию новому владельцу завода "Массандра" так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил в своем фейсбуке, пишет 24 канал.

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По его словам, местное "правительство компенсирует инвестору" почти 50% на расходы, связанные с закладкой виноградников и садов. Сделают это при поддержке федерального бюджета.

Аксенов заявил, что в ближайшее время компания, которой "продали" "Массандру", презентует план развития предприятия.

Продажа завода "Массандра": что известно

Винодельческий завод "Массандра" полностью "купила" дочерняя компания банка "Россия" – "Южный проект". Крупнейшим акционером банка является друг президента Путина Юрий Ковальчук.

Министерство реинтеграции будет инициировать санкции и судебное преследование людей, которые причастны к "продаже" в оккупированном Крыму винодельческого завода "Массандра".

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что Россия обязательно ответит за так называемую продажу "экспроприированного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму.

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