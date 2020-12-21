Завод "Массандра" в оккупированном Крыму: другу Путина планируют выплатить щедрую компенсацию
Так называемое крымское "правительство" выплатит компенсацию компании, которой "продали" винодельческий завод "Массандра". Другу российского президента Владимира Путина планируют возместить 50% расходов на новые виноградники и сады.
О своих планах обеспечить щедрую компенсацию новому владельцу завода "Массандра" так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил в своем фейсбуке, пишет 24 канал.
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По его словам, местное "правительство компенсирует инвестору" почти 50% на расходы, связанные с закладкой виноградников и садов. Сделают это при поддержке федерального бюджета.
Аксенов заявил, что в ближайшее время компания, которой "продали" "Массандру", презентует план развития предприятия.
Продажа завода "Массандра": что известно
- Винодельческий завод "Массандра" полностью "купила" дочерняя компания банка "Россия" – "Южный проект". Крупнейшим акционером банка является друг президента Путина Юрий Ковальчук.
- Министерство реинтеграции будет инициировать санкции и судебное преследование людей, которые причастны к "продаже" в оккупированном Крыму винодельческого завода "Массандра".
- Министерство иностранных дел Украины отмечает, что Россия обязательно ответит за так называемую продажу "экспроприированного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму.
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Что известно о винзаводе "Массандра"?
Национальное производственно-аграрное объединение обладает уникальной коллекцией вин и традициями виноделия. Расположен завод в поселке Массандра на Южном берегу Крыма.
Он был крупнейшим предприятием Украины и Европы по выращиванию винограда и производству высококачественных вин. Коллекция вин "Массандры" составляла примерно 1 миллион бутылок и является одной из крупнейших в мире, которую в 1998 году занесли в Книгу рекордов Гиннеса.
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