Дата заседания Совета национальной безопасности и обороны зависит от президента. В то же время информация по темам, которые будут обсуждать, является закрытой до соответствующего момента.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью отметил, что ему неизвестно откуда в публичном доступе появляется информация, которую готовят в аппарате. Он пояснил, что это закрытые данные.

К теме Мне Литвин – как мокрое горит, – Данилов о причастных к харьковским соглашениям

Зависит от председателя. Владимир Зеленский определяет дату заседания, это его прерогатива,

– сообщил Алексей Данилов.

Также в ответ на вопрос о том, могут ли стать фигурантами следующих заседаний те, кого называют олигархами, секретарь СНБО сказал, что Рада выполняет государственное дело.

"Если человек – не имеет значения олигарх или нет, подпадает под закон, мы будем принимать решение, которое не будет считаться с фамилией именем отчеством", – добавил Алексей Данилов.

Обратите внимание! 26 марта в офисе Президента сообщили, что сейчас Совет нацбезопасности и обороны собираться не планирует. В то же время идет подготовка к следующему заседанию.

Что известно о санкциях СНБО