Зависит от президента: Данилов объяснил, как назначают заседание СНБО
Дата заседания Совета национальной безопасности и обороны зависит от президента. В то же время информация по темам, которые будут обсуждать, является закрытой до соответствующего момента.
Источник:BBC
Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью отметил, что ему неизвестно откуда в публичном доступе появляется информация, которую готовят в аппарате. Он пояснил, что это закрытые данные.
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Зависит от председателя. Владимир Зеленский определяет дату заседания, это его прерогатива,
– сообщил Алексей Данилов.
Также в ответ на вопрос о том, могут ли стать фигурантами следующих заседаний те, кого называют олигархами, секретарь СНБО сказал, что Рада выполняет государственное дело.
"Если человек – не имеет значения олигарх или нет, подпадает под закон, мы будем принимать решение, которое не будет считаться с фамилией именем отчеством", – добавил Алексей Данилов.
Что известно о санкциях СНБО
- В начале февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против владельца трех пророссийских телеканалов Тараса Козака.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против пророссийского нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко.
- Против Виктора Януковича, Николая Азарова и еще ряда бывших высокопоставленных чиновников, которые способствовали становлению оккупации Крыма и Донбасса Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции уже 19 марта.
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