Письменнику та ветерану Владиславу Стафійчуку (Сорду) Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Стафійчука затримали під час акції протесту на Банковій 20 березня. Туди ветеран прийшов, щоб підтримати засудженого активіста Сергія Стерненка.

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Деталі про затримання Сорда

20 березня біля Офісу Президента відбулася акція на підтримку Стерненка. У той день активістові виповнилося 26 років. Під час протесту люди закидали ОП петардами та запалили файєри.

Одного з учасників акції затримали. У поліції повідомили, що йому інкримінують хуліганство.

До суду Сорд перебував у СІЗО. Адвокат розповідав: правоохоронці проситимуть для Сорда цілодобовий домашній арешт.

Що відомо про Сорда