Затриманому на Банковій ветерану Сорду обрали запобіжний захід
Письменнику та ветерану Владиславу Стафійчуку (Сорду) Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Источник:24 канал
Стафійчука затримали під час акції протесту на Банковій 20 березня. Туди ветеран прийшов, щоб підтримати засудженого активіста Сергія Стерненка.
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Деталі про затримання Сорда
- 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція на підтримку Стерненка. У той день активістові виповнилося 26 років. Під час протесту люди закидали ОП петардами та запалили файєри.
- Одного з учасників акції затримали. У поліції повідомили, що йому інкримінують хуліганство.
- До суду Сорд перебував у СІЗО. Адвокат розповідав: правоохоронці проситимуть для Сорда цілодобовий домашній арешт.
Що відомо про Сорда
- Владислав Стафійчук (Сорд) – ветеран АТО та засновник видавництва "Дім Химер".
- Є автором збірки оповідань "Безодня". Книга увійшла до довгого списку премії Книга року ВВС.
- Одружений з українською письменницею Вікторією Гранецькою.
- На підтримку Сорда українські письменники запустили у мережі флешмоб "Митці своїх не кидають".
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