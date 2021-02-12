Через снігопади 12 лютого два поїзди затрималися в дорозі на 5 – 6 годин. На вокзалі у Києві на них досі чекають пасажири.

Люди застрягли на вокзалі

У Києві на Центральному залізничному вокзалі 119 людей очікують на поїзд №142 Львів – Бахмут.

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Усіх людей, які застрягли на вокзалі, безкоштовно розмістили в залі очікування підвищеного комфорту. Вони пробудуть там допоки не приїде поїзд.

Для пасажирів поїзда №14 Солотвино – Київ, які продовжуватимуть поїздку в напрямку Дніпра та Запоріжжя, організують пересадку на вечірній поїзд Інтерсіті+.

Інші поїзди Укрзалізниці прямують за розкладом, попри складні погодні умови. За потреби для всіх пасажирів оперативно організують зручні пересадки та створять комфортні умови очікування на рейси, що відбуватимуть не за графіком,

– наголосили в компанії.

До речі, впродовж доби сніг прибирали понад 6,6 тисячі залізничників. Вони очистили майже 14 тисяч стрілочних переводів та 473 пасажирські платформи. Для цього залізничники залучили 44 одиниці снігоприбиральної техніки.

Зверніть увагу! Україну продовжує засипати снігом. За даними Укравтодору, на трасах Волині та Львівщини обмежили рух вантажівок. Крім того, у ДСНС розповіли, що 80 населених пунктів України залишилися без світла.