Крушение судна возле Румынии: МИД подтвердил, что на борту были украинцы
В Черном море 11 марта затонуло судно "Волго Балт 179". В Министерстве иностранных дел подтвердили, что на борту находились 13 украинцев, 2 из которых – погибли.
Источник:твитер Олега Николенко
Информацию, что на сухогрузе были украинцы, подтвердил спикер МИД Украины Олег Николенко.
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У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека,
– написал Николенко.
Он также добавил, что консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи.
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