В Черном море 11 марта затонуло судно "Волго Балт 179". В Министерстве иностранных дел подтвердили, что на борту находились 13 украинцев, 2 из которых – погибли.

Информацию, что на сухогрузе были украинцы, подтвердил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Читайте также В Черном море затонуло судно с украинскими моряками: есть погибшие

У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека,

– написал Николенко.

Он также добавил, что консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи.

Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Новость дополняется...