В Черкассах утром 22 января мужчина жестоко избил своего пса. Тот не хотел идти гулять, поэтому владелец решил заставить его силой.

Патрульные получили вызов, что мужчина жестоко обращается со своей собакой. Когда полицейские приехали на место, то увидели пса на поводке и его обидчика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

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Животное имело больной вид и не могло стать на лапы. Мужчина признался, что избил собаку, потому что хотел заставить его идти гулять.

Что грозит обидчику

Правоохранители составили протокол на мужчину по статье о жестоком обращении с животными. Поэтому ему грозит штраф.

Обратите внимание! Жестокое обращение с животными влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Какова судьба собаки

Обессиленного пса забрали в государственный приют животных в Черкассах. Сейчас о нем позаботятся работники учреждения.

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Спасенный пес / Фото полиции Черкасской области