За словами Данілова, у цих каналів інші замовлення.

До речі Україна не боїться відповіді Путіна, – Данілов про санкції проти Медведчука

Що думає Данілов про проросійські ЗМІ

Секретар РНБО зауважив, що є ЗМІ, які озвучують наративи країни-агресора й поширюють інформацію з Росії. Це абсолютно неприпустима річ.

Вони працюють не як засоби масової інформації, а як засоби масового знищення,

– наголосив Данілов.

Політик зазначив, що Росія веде інформаційну війну для "захисту російськомовних", яка може бути небезпечною для багатьох країн. Так, інші держави теж можуть опинитись у ситуації, додав Данілов, коли "російськомовних" почнуть "захищати" без їх згоди.

Блокування медведчуківських каналів: що треба знати

РНБО 2 лютого застосувала санкції проти нардепа Тараса Козака, який є соратником кума Путіна Віктора Медведчука. Відтак телеканали Козака ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували.

Тоді медведчуківські журналісти створили новий канал на базі львівського "Першого незалежного".

Він розпочав мовлення 26 лютого, однак вже після першої години ефіру канал почали блокувати провайдери.



Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу