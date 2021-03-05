Засоби масовго знищення, – Данілов про проросійські ЗМІ
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав проросійські ЗМІ в Україні "засобами масового знищення". Він зауважив, що діяльність деяких каналів не стосується свободи слова.
Источник:Укрінформ
За словами Данілова, у цих каналів інші замовлення.
До речі Україна не боїться відповіді Путіна, – Данілов про санкції проти Медведчука
Що думає Данілов про проросійські ЗМІ
Секретар РНБО зауважив, що є ЗМІ, які озвучують наративи країни-агресора й поширюють інформацію з Росії. Це абсолютно неприпустима річ.
Вони працюють не як засоби масової інформації, а як засоби масового знищення,
– наголосив Данілов.
Політик зазначив, що Росія веде інформаційну війну для "захисту російськомовних", яка може бути небезпечною для багатьох країн. Так, інші держави теж можуть опинитись у ситуації, додав Данілов, коли "російськомовних" почнуть "захищати" без їх згоди.
Блокування медведчуківських каналів: що треба знати
- РНБО 2 лютого застосувала санкції проти нардепа Тараса Козака, який є соратником кума Путіна Віктора Медведчука. Відтак телеканали Козака ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували.
- Тоді медведчуківські журналісти створили новий канал на базі львівського "Першого незалежного".
- Він розпочав мовлення 26 лютого, однак вже після першої години ефіру канал почали блокувати провайдери.
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