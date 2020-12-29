2020 год подходит к концу и где-то интуитивно хочется сказать, что прошел и ладно. Поводов для радости было немного. Однако, если подводить итоги конкретно журналисткой работы, то не так уж и плохо.

Благодаря расследованием журналистов махинации с квартирами Нацгвардии подхватило НАБУ, Гладковский-младший получил подозрение, а "велюровый карантин" похоже навсегда войдет в историю. Подробнее о зашкварах 2020 года – в программе "Наши деньги" на 24 канале.

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Автолюбитель года

Казалось бы прошлогоднюю "мама любит скорость" трудно было переплюнуть, но в 2020 году фигуранты соревновались не количеством автомобилей, а скоростью и стоимостью тюнинга. Поскольку в этом году по всей стране появились камеры, у любителей скорости – соревнования стали интереснее. А вот тюнинг некоторым стоил должности. Первый номинант – СБУшник Виталий Герсак. Уже – экс-СБУшник.

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В должности в СБУ – Герсак годами секретил свою декларацию, а потому долгое время не попадал в руки журналистов. И вполне мог никогда и не попасть, если бы не она – наглухо тюнинговая Tundra, чей дизайн не налазит на голову, а стоимость – на доходы пожизненного сотрудника отечественных правоохранительных органов.

Справка. Toyota Tundra, второе поколение, рестайлинг. Полноразмерный пикап, который производят исключительно для американского рынка. В Украине, даже в официальном салоне Toyota, вы такую ​​не купите.

Так журналисты и обратили внимание на Герсака, его семью, и оформленные на них – квартиры, "тачки", земли, сомнительный бизнес с криминальным шлейфом. И маму, которая искренне старалась взять ответственность за состояние своего взрослого сына в погонах на своего бойфренда. Через полгода после нашего сюжета – Герсака уволили.

Toyota Tundra Виталия Герсака: смотрите фото

Наш второй номинант – Антон Яценко. Жажда скорости у нардепа похожее в крови, а вот жажды уплаты штрафов – нет. Летом мы зафиксировали, что только за 50 дней работы камер, Яценко нарушил скоростной режим 60 раз. И ни один из этих штрафов тогда не оплатил. И вряд ли у него из-за этого будут проблемы, потому что официально машина – на сестре.

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Третий любитель скорости – Александр Дубинский. На камеру перед выборами он несколько раз ездил на велосипеде. А в реальности нардеп гоняет на "зеленом кубике", черном Land Cruiser и Cadillac Escalade. Там где можно ехать 50 километров в час, Дубинский едет не менее 120, а во время этого успевает жевать пирожок.

Карантинер года

Пока президент Владимир Зеленский на видео убеждал, что правила одни для всех, в реальности еще со старта карантина кое-кто решил "забить" на ограничения. И пока обычные предприниматели увольняли людей и пытались в прямом смысле выжить – бизнесмены с должностями устраивали ужины для депутатов и не пускали полицейских в заведение.

В номинации карантинер года соревнуются: ресторан с многолетним опытом и пиццей за 1000 гривен "Велюр" нардепа Николая Тищенко. А его конкурентом выступает комплекс отдыха под Киевом NAVY, открытый буквально в августе 2020 года. Владелец – сын главного завхоза Нацполиции Ивана Наумова.

► Комплекс отдыха NAVY

Бассейны, шезлонги, ресторан, причал и концерты Брежневой с Монатиком. Откуда у полицейского завхоза взялись деньги на строительство этого комплекса, он так и не признался. Признал лишь, что учреждением руководит свежесозданная фирма его сына-студента. Правда, даже это он признал не сразу.

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А в общем, не так важно, на кого из семьи полицейского записали этот бизнес, потому что сам он регулярно руководил здесь еще до открытия. В том числе и в рабочее время.

История с NAVY – некая демонстрация полицейской наглости. Потому что когда всем было нельзя – клуб копа продолжал работать.



Комплекс отдыха NAVY / Фото Bihus.info

► "Велюр"

Такая же история была и с "Велюром". История об этом ресторае самого ревизорного нардепа страны Николая Тищенко за полгода стала поистине народной и мемной. "Велюром" стали называть откровенное свинство и закрывание глаз на требования законов.

"Велюр" убил шансы Николая Тищенко на мэрскую гонку в Киеве. "Велюры" наши коллеги начали находить по всех уголках страны. Вероятно, вы прекрасно помните и сами, как нардепы "карантинили" в заведении своего коллеги.



"Велюр" принимал гостей даже во время карантина / Фото Bihus.info

Кому же досталась премия "Вата года", "Стартап года" и "Рэмбо года" – смотрите в программе.