В 2020 году пандемия внесла коррективы в модные тенденции. В противовес платьям и каблукам – свободная одежда и кроссовки, а вместо яркой помады – маска.

Дизайнеры убеждены, что соответствующие события заставили людей изменить свое представление о стиле. Подробнее – в сюжете 24 канала.

К теме Украшения, которые никогда не выйдут из моды: интересная подборка

Люди наконец поняли самую главную вещь, что многое для жизни ненужно, все должно быть функционально и соответствовать образу жизни, сказала дизайнер украинского бренда одежды Юлия Перекрёстова.

По ее словам, многие предпочли спортивные костюмы и отказались от деловой одежды.

Потеря актуальности делового стиля

Деловой стиль на карантине ограничился лишь верхней частью гардероба. Онлайн-конференции и совещания в большем и не нуждались.

В то же время вечерние платья или деловые костюмы одевать было некуда. Следовательно, их удачно заменила удобная свободная одежда вроде спортивной, а шопинг перешел в режим онлайн.

Было немало заказов, преимущественно домашняя и спортивная одежда. Украинцы начали больше уделять внимания спортивным костюмам,

– рассказала владелица интернет-магазина одежды Вита Ямчук.

Защитная маска как модный аксессуар

Коронавирус из защитной маски сделал модный аксессуар. На главных модных показах мира образы начали дополнять именно соответствующими масками.

Тенденцию подхватил весь мир. Дизайнер одежды одного из украинских брендов отметила, что чтобы дополнить уже существующие образы, ей подсказали шить маски сами же клиенты еще в первые дни карантина.



На модных показах мира образы начали дополнять масками / Фото Getty Images

"Мы практически на следующий день взяли остатки тканей из прошлых коллекций и сделали коллекцию масок", – рассказала дизайнер украинского бренда одежды Юлия Перекрёстова.

Маска – больше, чем защитный элемент

В то же время маски некоторых украинских брендов попали в "20 лучших масок по версии Форбс". Поэтому бренд и в дальнейшем продолжил разрабатывать защитный аксессуар.

Сейчас соответствующие маски начали приобретать новые формы. В то же время есть бренды, специализирующиеся на не совсем традиционных головных уборах – неординарных коронах и обручах, которые часто украшают головы известных украинских артистов на различных мероприятиях.

Когда начался карантин, мы задумались, что делать. Вечеринки отменили, концерты – тоже, а дни рождения люди также не праздновали как обычно,

– рассказала совладелица сервиса аренды головных уборов Ольга Широбокова.

Вместо неординарных шляп, бренд начал разрабатывать не менее креативные маски.

Главный тренд 2020 года

Маски покупают и для особых мероприятий и для ежедневного использования. Защитный аксессуар начали отправлять в разные страны мира, сейчас он является едва ли не самым актуальным модным элементом.



Маска стала главным модным трендом 2020 года / Фото Unsplash

По словам некоторых дизайнеров, маска вряд ли потеряет популярность в ближайшие несколько лет. Однако другие представители модной индустрии предположили, что люди быстро забудут защитный аксессуар, как только в нем не будет необходимости.

Впрочем, несомненно – маска стала главным модным трендом 2020 года.