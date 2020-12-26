Лучший способ уберечься от коронавируса во время новогодних праздников – это провести время в тесном семейном кругу. Однако если выбрать все же вариант вечеринки, необходимо соблюдать меры безопасности.

Главным залогом здорового праздника является ограничение количество гостей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Актуально Где снег и морозы: перед Новым годом Украину накроет тепло до +13 и местами дождливая погода Помните, если чувствуете себя плохо – оставайтесь дома. Это нормально, если вы отмените или перенесете вечеринку. Если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все меры, чтобы сделать вечеринку безопаснее и заранее сообщите правила гостям,

– говорится в сообщении. Какие правила следует выбрать Избегать физических контактов с гостями. В частности, воздержаться от объятий и поцелуев.

Дезинфицировать все поверхности, к которым прикасаются гости.

Если есть возможность, лучше всего праздновать на свежем воздухе. Если же нет, необходимо регулярно проветривать помещение.

Гостям необходимо пользоваться защитными масками. Исключение можно сделать лишь для моментов, когда люди едят или пьют.

Необходимо проследить, чтобы все гости перед началом вечеринки помыли руки.

Всем гостям нужно раздать антисептики.

Необходимо воздержаться от пения и крика.