Вся сфера обслуживания в Украине с 16 января 2021 должна перейти на украинский язык. Это означает, что к посетителям и клиентам должны обращаться исключительно на украинском, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.

Что делать, если с вами отказываются общаться на государственном языке, рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Об этом говорится на странице Уполномоченного по защите государственного языка в Фейсбуке.

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Как защитить свое право на украинский язык

Попытаться уладить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.

В случае отказа работника, обратиться к руководству заведения или на "горячую линию" учреждения.

Если после этого ситуация не улучшилась, то необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео, письменного подтверждения очевидцев и тому подобное) и записать название, расположение и контакты субъекта.

Подать жалобу Уполномоченному по защите государственного языка.

Как подать жалобу

Для этого нужно написать:

на почтовый адрес 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12;

электронный ящик skarha@mova-ombudsman.gov.ua;

заполнить соответствующую форму на сайте Уполномоченного https://mova-ombudsman.gov.ua/.

Обратите внимание! В жалобе обязательно должно быть: фамилия, имя, отчество, место жительства лица, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право жалобщика. Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение.

Переход сферы обслуживания на государственный язык: главное

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Верховная Рада приняла 25 апреля.

С тех пор все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

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Что предусматривает закон о языке / инфографика 24 канала