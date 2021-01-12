Как защитить свое право на украинский язык: пошаговая инструкция от языкового омбудсмена
Вся сфера обслуживания в Украине с 16 января 2021 должна перейти на украинский язык. Это означает, что к посетителям и клиентам должны обращаться исключительно на украинском, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.
Что делать, если с вами отказываются общаться на государственном языке, рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Об этом говорится на странице Уполномоченного по защите государственного языка в Фейсбуке.
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Как защитить свое право на украинский язык
- Попытаться уладить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.
- В случае отказа работника, обратиться к руководству заведения или на "горячую линию" учреждения.
- Если после этого ситуация не улучшилась, то необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео, письменного подтверждения очевидцев и тому подобное) и записать название, расположение и контакты субъекта.
- Подать жалобу Уполномоченному по защите государственного языка.
Как подать жалобу
Для этого нужно написать:
- на почтовый адрес 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12;
- электронный ящик skarha@mova-ombudsman.gov.ua;
- заполнить соответствующую форму на сайте Уполномоченного https://mova-ombudsman.gov.ua/.
Переход сферы обслуживания на государственный язык: главное
- 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Верховная Рада приняла 25 апреля.
- С тех пор все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.
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