В Саудовской Аравии активистка Луджайн аль-Хатлуль получила приговор суда в более 5 лет заключения. Она боролась за право женщин управлять автомобилем.

Луджайн аль-Хатлуль находится в тюрьме строгого режима в течение 2,5 лет. Об этом сообщает BBC.

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Она получила приговор от Специализированного уголовного суда страны, который создан для рассмотрения дел о терроризме.

Луджайн аль-Хатлуль осудили по различным обвинениям, в частности за "попытку причинения вреда национальной безопасности и продвижения внешней программы".

Она и ее семья отрицают все обвинения. Они также сказали, что ее пытали в тюрьме, однако обвинения суд отклонил,

– говорится в статье издания.

Предварительное задержание

Активистку задержали в 2018 году – примерно за несколько недель до того, как женщинам в Саудовской Аравии разрешили ездить за рулем. Женщину обвинили в:

связях со странами, недружественными королевству;

предоставлении секретной информации.

О незаконности задержания заявляли международные правозащитные организации. Они также требовали освобождения активистки.

Обратите внимание! Дело Аль-Хатлул может повредить репутации фактического лидера страны – Мухаммеда ибн Салмана. Он начал реформы по смягчению ультраконсервативных правил для привлечения в страну инвестиций.