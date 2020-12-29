Защищала права женщин: в Саудовской Аравии приговорили активистку
В Саудовской Аравии активистка Луджайн аль-Хатлуль получила приговор суда в более 5 лет заключения. Она боролась за право женщин управлять автомобилем.
Луджайн аль-Хатлуль находится в тюрьме строгого режима в течение 2,5 лет. Об этом сообщает BBC.
Читайте также Саудовская Аравия продлила запрет на пассажирские авиаперелеты
Она получила приговор от Специализированного уголовного суда страны, который создан для рассмотрения дел о терроризме.
Луджайн аль-Хатлуль осудили по различным обвинениям, в частности за "попытку причинения вреда национальной безопасности и продвижения внешней программы".
Она и ее семья отрицают все обвинения. Они также сказали, что ее пытали в тюрьме, однако обвинения суд отклонил,
– говорится в статье издания.
Предварительное задержание
Активистку задержали в 2018 году – примерно за несколько недель до того, как женщинам в Саудовской Аравии разрешили ездить за рулем. Женщину обвинили в:
- связях со странами, недружественными королевству;
- предоставлении секретной информации.
О незаконности задержания заявляли международные правозащитные организации. Они также требовали освобождения активистки.
Поделиться новостью