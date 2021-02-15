Защищал "беркутовцев": адвокат Рыбин будет баллотироваться на довыборах в Раду от "Партии Шария"
Адвокат Валентин Рыбин будет баллотироваться на довыборы в Верховную Раду от "Партии Шария". Он известен тем, что ранее защищал бывших "беркутовцев".
Источник:hromadske
Рыбин будет баллотироваться на 50 избирательном округе Донецкой области.
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Что говорит Рыбин
Адвокат заявил, что хочет победить и представлять интересы народа Украины в высшем законодательном органе. Кроме того, он утверждает, что ему не конкурент кандидат от "ЕС", фигурантка дела Павла Шеремета Юлия Кузьменко.
Что известно о рыбине
- Мужчина родился в России, в Хабаровске. Он – член "Партии Шария" и адвокат.
- В 2016 году Рыбин защищал бойца Главного разведуправления России Александра Александрова. Райсуд Киева признал его виновными в теракте, в результате которого погиб украинский военный Вадим Пугачев.
- В 2018 году Рыбин был адвокатом руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана и тогдашней нардепа Надежды Савченко по делу о возможной попытке захвата недостатки и вероятной организации теракта.
- Кроме этого, Рыбин защищал 3 "эксберкутовцев", которые сбежали в Россию.
Кто будет соревноваться с Рыбиным на 50 округе
- Мажоритарщик Руслан Требушкин сложил мандат, потому что стал мэром Покровска. Поэтому 28 марта в округе выберут нового нардепа
- "Слугу народа" будет представлять глава Покровской райгосадминистрации Андрей Бондаренко, "Европейскую солидарность" – Юлия Кузьменко, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – генпродюсер заблокированного канала "112 Украина" Артем Марчевский.
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