Адвокат Валентин Рыбин будет баллотироваться на довыборы в Верховную Раду от "Партии Шария". Он известен тем, что ранее защищал бывших "беркутовцев".

Рыбин будет баллотироваться на 50 избирательном округе Донецкой области. Читайте также Довыборы в парламент: "Слуга народа" определилась с кандидатом на Донетчине Что говорит Рыбин Адвокат заявил, что хочет победить и представлять интересы народа Украины в высшем законодательном органе. Кроме того, он утверждает, что ему не конкурент кандидат от "ЕС", фигурантка дела Павла Шеремета Юлия Кузьменко. Что известно о рыбине Мужчина родился в России, в Хабаровске. Он – член "Партии Шария" и адвокат.

В 2016 году Рыбин защищал бойца Главного разведуправления России Александра Александрова. Райсуд Киева признал его виновными в теракте, в результате которого погиб украинский военный Вадим Пугачев.

В 2018 году Рыбин был адвокатом руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана и тогдашней нардепа Надежды Савченко по делу о возможной попытке захвата недостатки и вероятной организации теракта.

Кроме этого, Рыбин защищал 3 "эксберкутовцев", которые сбежали в Россию. Кто будет соревноваться с Рыбиным на 50 округе Мажоритарщик Руслан Требушкин сложил мандат, потому что стал мэром Покровска. Поэтому 28 марта в округе выберут нового нардепа

"Слугу народа" будет представлять глава Покровской райгосадминистрации Андрей Бондаренко, "Европейскую солидарность" – Юлия Кузьменко, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – генпродюсер заблокированного канала "112 Украина" Артем Марчевский.