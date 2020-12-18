Верховная Рада собралась на заседание 18 декабря. Во время него парламентарии планируют рассмотреть ряд важных законопроектов, среди них есть и кадровые вопросы.

Заседание началось в 10:00 с часа вопросов к правительству. Об этом сообщает 24 канал.

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Вопросы на повестке дня

Парламентарии 18 декабря рассмотрят кадровые вопросы. Среди них назначение Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов. Она является главной претенденткой на должность и второй в истории Украины женщиной, которая имеет звание генерала.

Также Верховная Рада рассмотрит во втором чтении создания Бюро экономической безопасности. Это орган, который должен забрать полномочия у налоговой милиции, СБУ и Нацполиции расследовать экономические преступления.

В повторном втором чтении парламентарии рассмотрят законопроект 2051-1. Его цель урегулировать распространения и оборот пластиковых пакетов в Украине.

Заседание Верховной Рады 18 декабря: смотрите видео